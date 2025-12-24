Реклама

18:54, 24 декабря 2025Россия

В 30 регионах России приняли законы об абортах

В 30 регионах России приняли законы о запрете склонения к аборту
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

В 30 регионах России приняли законы о запрете склонения к аборту, подсчитали в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Об этом сообщает ТАСС.

«Закон принят в 30 регионах Ррссии, или 34 процентах областей от общего числа», — говорится в сообщении.

В список вошли республики Алтай, Мордовия, Коми, Крым, Хакасия и Якутия, Тверская, Калининградская, Курская, Новгородская, Вологодская, Псковская, Смоленская, Нижегородская, Пензенская, Орловская, Курганская, Кировская, Омская, Астраханская, Воронежская, Брянская, Рязанская, Иркутская области, Забайкальский, Приморский, Красноярский края, Санкт-Петербург и Московская область.

Аналогичный закон вступит в силу с 2026 года в Кемеровской области. Кроме того, еще в 19 регионах России законопроекты об абортах находятся на стадии рассмотрения. В их числе — Башкирия, ДНР, Марий Эл, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Чувашия, Костромская, Липецкая, Новосибирская, Оренбургская, Тамбовская, Тюменская, Ростовская, Ульяновская, Челябинская области, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее сообщалось, что в 14 регионах России все коммерческие клиники отказались от проведения абортов. Еще в 34 российских регионах более 30 процентов частных клиник отказались от проведения процедур по прерыванию беременности.

