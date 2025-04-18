Стало известно о начала штурма ВС РФ жилой застройки Горналя в Курской области

Армия России начала штурм жилой застройки Горналя — одного из последних населенных пунктов, удерживаемых украинскими войсками в Курской области. Об этом заявил автор Telegram-канал «Синяя Z Борода».

По его данным, это стало возможно благодаря установлению российскими военнослужащими контроля над господствующей высотой — горой Фагор.

Ранее стало известно об оставлении Вооруженными силами Украины Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. До этого обитель назвали последним украинским укрепрайоном в Курской области.

Тем временем, Минобороны сообщило о сдаче в плен целой группы украинских солдат в Курской области. Речь идет об отряде из 14 человек. По словам пленных, они поняли, что руководство ВСУ их бросило и оставило на смерть.