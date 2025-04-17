ВСУ бегут из монастыря под Курском. Перед этим они подорвали несколько строений комплекса. Что об этом известно?

ТАСС: ВСУ взорвали ряд строений на территории Горнальского монастыря под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали ряд строений на территории удерживаемого ими Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. О ситуации в Курской области сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника ТАСС, российские бойцы добились определенных успехов в районе монастыря. «Несколько групп ВСУ сбежали оттуда в направлении Сумской области. Они подорвали ряд строений на территории комплекса», — рассказал он.

Штурм комплекса, названного последним укрепрайоном Украины в регионе, начался 11 апреля. На территории мужского монастыря заблокированы около 300 бойцов ВСУ.

Появились кадры с места штурма монастыря

17 апреля Telegram-канал «Операция Z: Венкоры Русской весны» опубликовал кадры с места штурма удерживаемого ВСУ монастыря. На них показан полуразрушенный монастырь, в районе которого идут бои. У здания отсутствует крыша, видны следы ведения огня.

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Российские военные ворвались на территорию 16 апреля. По последним данным, они заняли большую часть обители, рядом с ней продолжаются ожесточенные бои — ВСУ пытаются контратаковать.

Фото: Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Бойцы ВСУ приехали в регион «на охоту на людей»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий убежден, что попавшие в ВСУ не хотят сдаваться, потому что они приехали в Курскую область «на охоту на людей».

«Нам придется, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться. Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены», — заявил он.

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Военкор объяснил значение для Киева курского села

Киев рассматривает курское село Горналь как опорный пункт первой линии обороны, организуемой в Сумской области, рассказал военкор Александр Коц. Украинские власти осознают, что, освободив Горналь, российские военные быстро зачистят окружающие лесополосы и зайдут на территорию республики для создания буферной зоны. Поэтому они будут удерживать село до последнего.

По его словам, штурм осложняют толстые стены обители и ее расположение на господствующей высоте. Кроме того, под сооружением находятся меловые пещеры, где в древности монахи добывали известь. Они представляют собой разветвленную сеть ходов, где бойцы ВСУ смогут обороняться долгое время.