Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:50, 17 апреля 2025Россия

ВСУ бегут из монастыря под Курском. Перед этим они подорвали несколько строений комплекса. Что об этом известно?

ТАСС: ВСУ взорвали ряд строений на территории Горнальского монастыря под Курском
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали ряд строений на территории удерживаемого ими Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. О ситуации в Курской области сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника ТАСС, российские бойцы добились определенных успехов в районе монастыря. «Несколько групп ВСУ сбежали оттуда в направлении Сумской области. Они подорвали ряд строений на территории комплекса», — рассказал он.

Материалы по теме:
«Сосед бабушки похоронил 11 человек» Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025
«Сейчас нас убьют» Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
«Сейчас нас убьют»Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
13 марта 2025

Штурм комплекса, названного последним укрепрайоном Украины в регионе, начался 11 апреля. На территории мужского монастыря заблокированы около 300 бойцов ВСУ.

Появились кадры с места штурма монастыря

17 апреля Telegram-канал «Операция Z: Венкоры Русской весны» опубликовал кадры с места штурма удерживаемого ВСУ монастыря. На них показан полуразрушенный монастырь, в районе которого идут бои. У здания отсутствует крыша, видны следы ведения огня.

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Российские военные ворвались на территорию 16 апреля. По последним данным, они заняли большую часть обители, рядом с ней продолжаются ожесточенные бои — ВСУ пытаются контратаковать.

Фото: Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Бойцы ВСУ приехали в регион «на охоту на людей»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий убежден, что попавшие в ВСУ не хотят сдаваться, потому что они приехали в Курскую область «на охоту на людей».

«Нам придется, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться. Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены», — заявил он.

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Военкор объяснил значение для Киева курского села

Киев рассматривает курское село Горналь как опорный пункт первой линии обороны, организуемой в Сумской области, рассказал военкор Александр Коц. Украинские власти осознают, что, освободив Горналь, российские военные быстро зачистят окружающие лесополосы и зайдут на территорию республики для создания буферной зоны. Поэтому они будут удерживать село до последнего.

По его словам, штурм осложняют толстые стены обители и ее расположение на господствующей высоте. Кроме того, под сооружением находятся меловые пещеры, где в древности монахи добывали известь. Они представляют собой разветвленную сеть ходов, где бойцы ВСУ смогут обороняться долгое время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России объяснил рейд в бане для мигрантов в Москве. В Киргизии ранее заявили, что довольны скандалом

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на обмене валюты в отпуске

    В Польше рассказали о поражении Трампа перед Путиным

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    Глава ЦИК Украины сделал заявление о подготовке к президентским выборам

    Найдены признаки жизни за пределами Солнечной системы

    Российскую старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки

    Европа не смогла испугать Додика санкциями

    Рубио и глава офиса Зеленского оказались в одном месте

    Возвращение Козловского на Первый канал в канун Пасхи возмутило общественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости