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09:30, 16 апреля 2025Россия

Названа причина отказа ВСУ сдаваться в курском монастыре

Водолацкий: Попавшие в окружение бойцы ВСУ не хотят сдаться из-за охоты на людей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Попавшие в окружение бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале не хотят сдаваться, потому что они приехали в Курскую область «на охоту на людей». Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

Назвав причину отказа ВСУ сдаваться, российский парламентарий также призвал Российскую армию продолжить наступление. «Нам придется, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться. Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены», — заявил он.

Водолацкий также заявил о необходимость восстановить монастырь после его освобождения. «Чтобы оставить память тех наших предков, которые его построили на голом месте когда-то», — заключил депутат.

В селе Горналь близ монастыря ведутся ожесточенные бои. Ранее сообщалось, что российским войскам удалось заблокировать остатки пехоты ВСУ в Горнале, отрезав все пути подвоза и отхода для их сил. В силовых структурах заявили, что противник несет существенные потери.

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