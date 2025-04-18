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11:00, 18 апреля 2025Бывший СССР

Группа военных ВСУ сдалась в Курской области

Минобороны России: Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен российским войскам при отступлении в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Сообщается, что группа состояла из 14 человек. По словам пленных, они поняли, что руководство ВСУ их бросило и оставило на смерть, после чего военные решили сдаться в плен.

Ранее пленный украинский военный Николай Чебанов рассказал о подготовке ВСУ подростков для участия в боевых действиях. Он отметил, что в учебных центрах встречались и курсанты, которым было 16 лет.

До этого пленный ВСУ Сергей Лысак пожаловался на качество подготовки солдат в украинской армии. «Приходит инструктор, достает конспект и учит по тетрадке ориентироваться на урбанизированной местности», — рассказал боец о процессе обучения.

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