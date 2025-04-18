Застрявшего под защитой двигателя машины котенка спасли в российском городе

В Белорецке спасатели помогли застрявшему под защитой картера автомобиля котенку

В российском городе спасли котенка, который застрял под защитой картера автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb со ссылкой на госкомитет Республики Башкортостан по ЧС.

Житель Белорецка услышал под своей машиной жалобное мяуканье. После осмотра автомобиля он заметил, что животное не может выбраться самостоятельно из-под двигателя транспортного средства. На место прибыли спасатели, которые разобрали часть защиты и помогли четвероногому. «К счастью, котенок не пострадал и был отпущен на волю», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле енота спасли из канализации с помощью стирального порошка. Животное пыталось выбраться на поверхность и застряло головой между прутьями.