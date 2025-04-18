Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:16, 18 апреля 2025Моя страна

Застрявшего под защитой двигателя машины котенка спасли в российском городе

В Белорецке спасатели помогли застрявшему под защитой картера автомобиля котенку
Екатерина Ештокина

Фото: iwciagr / Shutterstock / Fotodom  

В российском городе спасли котенка, который застрял под защитой картера автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb со ссылкой на госкомитет Республики Башкортостан по ЧС.

Житель Белорецка услышал под своей машиной жалобное мяуканье. После осмотра автомобиля он заметил, что животное не может выбраться самостоятельно из-под двигателя транспортного средства. На место прибыли спасатели, которые разобрали часть защиты и помогли четвероногому. «К счастью, котенок не пострадал и был отпущен на волю», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле енота спасли из канализации с помощью стирального порошка. Животное пыталось выбраться на поверхность и застряло головой между прутьями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Кустурица осудил срыв поездки архиепископа в Израиль

    В падении курса доллара увидели зловещее предзнаменование

    Пэрис Хилтон появилась на фестивале в прозрачном платье

    Тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться»

    Уклонист хотел пересечь границу в цистерне с маслом и не ускользнул от правосудия

    Угрызения совести заставили россиянина признаться в совершенной 12 лет назад расправе

    Россиянам предложили бюджетные направления для путешествий на майские праздники

    Полиция заблокировала аэропорт Кишинева перед вылетом Маркелла в Иерусалим

    Рекорд Болта побили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости