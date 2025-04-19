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20:53, 19 апреля 2025Спорт

Футболист поделился подробностями о запахе Роналду

Футболист «Зенита» Ванья Дркушич заявил, что Криштиану Роналду хорошо пахнет
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Словении Ванья Дркушич в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу» поделился подробностями о запахе португальского нападающего «Аль Насра» Криштиану Роналду.

Футболист вспомнил, как Словения играла против Португалии в марте, и отметил, что Роналду сильно надушился, когда вышел на поле. «Он так хорошо пахнет! Не знаю, какой парфюм был у него, но это просто было топ», — заявил он.

В 2021 году Роналду раскрыл, как он поддерживает физическую форму. Секрет португальца — физические нагрузки. Кроме тренировок на поле Роналду ежедневно проводит время в домашнем тренажерном зале и бассейне. Еще одно правило — сон пять раз в день.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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