Овечкин установил еще один рекорд в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил очередной рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

39-летний форвард забросил за 65 матчей сезона 44 шайбы. Его средняя результативность составила 0,68 гола за игру. Овечкин стал рекордсменом по количеству сезонов с показателем 0,6 и выше — в его активе их 13. Он стал единоличным лидером, обойдя Марио Лемье (12).

Ранее Овечкин установил еще один рекорд НХЛ. Он стал лидером лиги по продажам атрибутики за один день (6 апреля).

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Это позволило ему побить рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки.