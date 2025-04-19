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11:00, 19 апреля 2025Спорт

Роналду захотел сменить клуб ради участия в клубном чемпионате мира

Криштиану Роналду может перейти в «Челси» или «Манчестер Сити»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сменить клубную прописку. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Sport Bible Насира Джаббара.

По информации источника, форвард «Аль-Насра» хочет принять участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в 2025 году. На подписание Роналду претендуют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Контракт может быть заключен на месяц.

Португалец играет за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. До этого он защищал цвета лиссабонского «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

40-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

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