В МИД России объяснили угрозы Германии передать Украине ракеты Taurus

МИД РФ: Угрозы Германии передать Киеву Taurus стали элементом давления ЕС на США

Угрозы Германии передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus могли стать элементом торга и давления Евросоюза на США, чтобы европейские страны получили место за столом переговоров по украинскому конфликту. Такое мнение выразил на телеканале «Россия 24» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа, — заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.