Вернувшийся из НХЛ в ЦСКА хоккеист рассказал о недостающих в США вещах из России

Хоккеист ЦСКА Егор Афанасьев заявил, что скучал по родным местам в США

Нападающий московский ЦСКА Егор Афанасьев рассказал о недостающих в США вещах из России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Хоккеист заявил, что скучал по родным местам, где рос, и кошке. «Был рад увидеться с родителями, сестрой и друзьями. Даже мелочи меня радовали», — поделился подробностями он.

Афанасьев уехал в США в 2021 году. Он выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторс» с 2023-го по 2024-го. В прошлом сезоне хоккеист вернулся в Россию и начал играть за ЦСКА.

Ранее российский хоккеист Евгений Свечников рассказал о недостатках жизни в США и Канаде. «Не хватало нашего менталитета, общения по душам. Той же бани, еды, природы русской», — заявил он.