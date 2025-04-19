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22:51, 19 апреля 2025Спорт

Вернувшийся из НХЛ в ЦСКА хоккеист рассказал о недостающих в США вещах из России

Хоккеист ЦСКА Егор Афанасьев заявил, что скучал по родным местам в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Егор Афанасьев

Егор Афанасьев. Фото: Sergei Belski / Reuters

Нападающий московский ЦСКА Егор Афанасьев рассказал о недостающих в США вещах из России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Хоккеист заявил, что скучал по родным местам, где рос, и кошке. «Был рад увидеться с родителями, сестрой и друзьями. Даже мелочи меня радовали», — поделился подробностями он.

Афанасьев уехал в США в 2021 году. Он выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторс» с 2023-го по 2024-го. В прошлом сезоне хоккеист вернулся в Россию и начал играть за ЦСКА.

Ранее российский хоккеист Евгений Свечников рассказал о недостатках жизни в США и Канаде. «Не хватало нашего менталитета, общения по душам. Той же бани, еды, природы русской», — заявил он.

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