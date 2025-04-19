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23:32, 19 апреля 2025Бывший СССР

Военкор рассказал об украинской провокации с участием колумбийских наемников

Поддубный рассказал об украинской провокации с участием колумбийских наемников
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев после начала пасхального перемирия направил в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников, утверждает в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

По его словам, инцидент произошел на сумском направлении. Двое колумбийских наемников погибли. «Попытка срыва перемирия зафиксирована, провокация пресечена. В мире на двух граждан Колумбии стало меньше», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.

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