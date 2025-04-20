Молодежь внезапно начала голодать и довела себя до истощения. На что готовы зумеры ради недосягаемых идеалов красоты?

Молодежь пристрастилась к опасному похудению и запустила новый тренд SkinnyTok

Молодежь внезапно принялась сидеть на диетах в попытке как можно быстрее похудеть к лету и запустила новый тренд в TikTok — SkinnyTok (дословно — «худой Tok»). Последователи течения на глазах у многомиллионной аудитории отказываются от еды и постоянно подсчитывают калории, а некоторые и вовсе доводят себя до истощения ради недосягаемой худобы. Девушки наперебой демонстрируют зрителям тощие тела, призывая пропускать приемы пищи и пить кофе, чтобы утолить голод. Почему быть худым снова стало модным и чем опасен SkinnyTok — разбиралась «Лента.ру».

Что такое SkinnyTok?

Соцсети заполонили ролики, в которых блогеры в возрасте от 20 до 30 лет продвигают в массы различные методы экстремального похудения, строгие диеты и нездоровую дисциплину. По их словам, подобные ограничения позволяют им избавиться от лишнего веса и наконец стать счастливыми.

Инфлюэнсеры побуждают друг друга и фанатов пропускать приемы пищи, пить кофе, чтобы утолить голод, и постоянно считать калории

Тревожная тенденция, получившая название SkinnyTok, вирусится и набирает миллионы просмотров не только в самом TikTok, но и на YouTube, и в других популярных соцсетях.

Кадр: видео @lenadia.nijhuis

Блогерши пропагандируют одни и те же лозунги: «Если у вас урчит живот, представьте, что он вам аплодирует», «Чтобы быть маленьким, ешьте мало. Чтобы быть большим, ешьте много», «Тебе не нужно лакомство. Ты не собака».

Причем интерес к подобным роликам возрос настолько сильно, что запрос SkinnyTok теперь сопровождается призывами заботиться о себе.

«Вы — это не только ваш вес. Если у вас или у кого-то из ваших знакомых возникают негативные мысли, связанные с восприятием своего тела, питанием или занятиями спортом, важно помнить, что вы не одни и поддержка рядом. Проявляйте заботу по отношению к себе и другим», — напоминает руководство платформы TikTok.

Чем опасен SkinnyTok?

Прославление голода и превращение еды во вредный и ненужный ресурс вызывает тревогу у врачей и активистов бодипозитива. По мнению экспертов, подобные течения погружают мнительных и юных пользователей сети в опасный замкнутый круг, из которого трудно выбраться самостоятельно.

«Если бы я увидела эти [советы], когда была моложе, я бы тоже подумала, что они мне нужны», — призналась инфлюэнсерша Файт Монтойя, которая пережила расстройство пищевого поведения.

Психотерапевт Стивен Бухвальд предупреждает, что слепое следование идеям SkinnyTok впоследствии искажает реальное восприятие своей внешности.

Ежедневное наблюдение за нереалистичными изображениями худобы может заставить людей почувствовать, что они всегда недостаточно хороши. Это создает цикл самокритики и низкой самооценки, который может перерасти в тревогу и депрессию Стивен Бухвальд психотерапевт

Особому риску в культуре, основанной на стыде, подвергаются подростки, добавляет специалист. «Они на неврологическом уровне стремятся к одобрению и принадлежности, что делает их особенно уязвимыми перед такими опасными течениями», — подытожил он.

Почему люди пристрастились к экстремальной худобе?

Несмотря на негативную реакцию экспертов на фэтфобию и культуру диет, популярность SkinnyTok доказывает, что худоба всегда будет оставаться одним из идеалов женской красоты.

В 1920-е годы, например, процветала диета флэпперов, когда женщины занимались спортом и ограничивали себя в еде ради стройной фигуры.

Позже, в 1960-х годах, на смену диете флэпперов пришла одержимость худощавой супермоделью Твигги. А в 1990-е появился так называемый героиновый шик.

«SkinnyTok — это просто еще одна версия того, что мы видели в прошлом», — считает писатель Марта Лахам.

Екатерина Варнава Фото: @kativarnava

Примечательно, что худоба действительно остается в моде, вопреки регулярным недовольствам общественности. Звезды продолжают худеть, заниматься спортом, использовать различные инъекции (тот же «Оземпик») и ложиться под нож хирургов, чтобы попасть в те самые стандарты красоты.

И даже бодипозитив, который пропагандировали несколько лет, все-таки потерпел крах. Его главные адепты, в том числе рэперша Lizzo, вдруг принялись сбрасывать вес, а бренд нижнего белья Victoria's Secret после провальных попыток изменить концепцию с акцентом на комфорт и инклюзивность вернулся к нарочитой сексуальности.

Актриса Екатерина Варнава и певица Ариана Гранде оказались в числе звезд, которых на постоянной основе критикуют за чрезмерную худобу. Но несмотря на шквал хейта знаменитости продолжают демонстрировать публике фигуры в откровенных образах

Эксперты убеждены — важно отслеживать влияние соцсетей на привычный образ жизни. Отказ от обедов с семьей или друзьями из-за популярной диеты, а также чрезмерная физическая активность могут привести к расстройству пищевого поведения.

«А жесткие диеты вообще не работают — важен комплексный подход», — подводит итог диетолог Мария АбиХанна.