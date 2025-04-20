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20:28, 20 апреля 2025Спорт

«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по числу поражений в АПЛ в сезоне

МЮ проиграл 15-й матч в АПЛ в нынешнем сезоне и установил клубный антирекорд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Heppell / Reuters

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) установил клубный антирекорд по количеству поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) в рамках одного сезона. Об этом сообщает Sport24.

В воскресенье, 20 апреля, манкунианцы в рамках 33-го тура чемпионата Англии уступили «Вулверхэмптону». Единственный мяч на 77-й минуте забил Пабло Сарабиа. Это 15-е поражение для МЮ в нынешнем сезоне АПЛ. Ранее команда никогда не проигрывала столько матчей.

МЮ в 33 турах набрал 38 очков. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее «Манчестер Юнайтед» на своем поле, забив три мяча в овертайме, обыграл французский «Лион» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Англичане вышли в полуфинал турнира.

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