«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по числу поражений в АПЛ в сезоне

МЮ проиграл 15-й матч в АПЛ в нынешнем сезоне и установил клубный антирекорд

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) установил клубный антирекорд по количеству поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) в рамках одного сезона. Об этом сообщает Sport24.

В воскресенье, 20 апреля, манкунианцы в рамках 33-го тура чемпионата Англии уступили «Вулверхэмптону». Единственный мяч на 77-й минуте забил Пабло Сарабиа. Это 15-е поражение для МЮ в нынешнем сезоне АПЛ. Ранее команда никогда не проигрывала столько матчей.

МЮ в 33 турах набрал 38 очков. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее «Манчестер Юнайтед» на своем поле, забив три мяча в овертайме, обыграл французский «Лион» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Англичане вышли в полуфинал турнира.