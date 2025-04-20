Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Леус: На Пасху в Москве ожидается рекордно теплая погода

На Пасху, 20 апреля, в Москве температура может стать рекордно теплой за вековую историю наблюдения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал специалист информационного агентства «Фобос» Михаил Леус.

Отмечается, что 20 апреля, в праздник Светлой Пасхи, воздух в столице может достичь отметки в +25 градусов. В последний раз рекордная температура фиксировалась 5 мая 2022 года.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде на Пасху. По словам Поздняковой, в воскресенье, 20-го числа, погода будет соответствовать первой декаде июня: климатическая норма будет превышена на девять градусов. Осадков на выходных не прогнозируется. Однако с понедельника характер погоды изменится, и на Москву обрушится холодный фронт, предупредила Позднякова.

До этого москвичей предупредили о возвращении снегопадов. Очередная волна холода в Москве будет слабее предыдущей, полагают метеорологи. Устойчивого снежного покрова и заносов за это время не образуется.