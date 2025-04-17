Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Позднякова: На Пасху в Москве ожидается летняя погода

На Пасху, 20 апреля, в столице ожидается по-летнему теплая погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Пятница, 18 апреля, в Москве выдастся облачной, местами пройдет небольшой дождь, за день выпадет до трех миллиметров осадков. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, а ночью не остынет ниже 8-10 градусов тепла, поделилась синоптик.

В субботу столбики термометров поднимутся еще выше — до плюс 23 градусов, ночная температура составит плюс 8-13 градусов. В воскресенье, 20-го числа, погода будет соответствовать первой декаде июня: климатическая норма будет превышена на девять градусов. Осадков на выходных не прогнозируется. Однако с понедельника характер погоды изменится, и на Москву обрушится холодный фронт, предупредила Позднякова.

Очередная волна холода в Москве будет слабее предыдущей, полагают метеорологи. Устойчивого снежного покрова и заносов за это время не образуется.