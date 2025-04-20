Политолог оценил ситуацию на фронте после установления перемирия

Политолог Марков: Мир в изумлении от остановки боевых действий в зоне СВО

Сложившаяся в зоне спецоперации (СВО) после установления перемирия ситуация привела мир в изумление. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

«Война прекратилась. На фронте тишина. Ну, почти тишина, конечно. (...) Только дроны-разведчики продолжают летать», — говорится в сообщении.

Политолог отметил, что, по разным оценкам, перемирие соблюдается более чем на 90%, и это привело мир в изумление, так как никто не ожидал, что можно полностью прекратить боевые действия за несколько часов.

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Вооруженные силы Украины в нарушении перемирия.