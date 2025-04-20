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21:26, 20 апреля 2025Спорт

Пятиматчевая победная серия ЦСКА в РПЛ прервалась

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» и прервал пятиматчевую победную серию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 апреля, и завершилась со счетом 1:1. Армейцы вели после гола Секу Койта, но упустили победу. Равенство с пенальти восстановил Иван Сергеев.

ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию в РПЛ, набрал 48 очков и находится на четвертом месте в чемпионате. «Крылья Советов» с 27 очками занимают 11-ю строчку.

Ранее петербургский «Зенит» в 25-м туре на своем поле обыграл «Химки» (1:0). Сине-бело-голубые набрали 53 очка и вернулись на второе место в РПЛ.

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