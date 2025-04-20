«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ и вернулся на второе место в чемпионате

«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ «Химки» и вернулся на второе место в чемпионате

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл подмосковные «Химки» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч на 22-й минуте забил Лусиано Гонду.

«Зенит» набрал 53 очка и вернулся на второе место в чемпионате. От лидирующего «Краснодара», который ранее в 25-м туре обыграл «Ахмат», сине-бело-голубые отстают на два очка.

«Химки» остаются аутсайдером РПЛ. Команда с 23 очками находится на 12-м месте.