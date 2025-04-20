Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
3:1
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|25-й тур
Факел
0:2
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|25-й тур
Трактор
Сегодня
16:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Зенит
1:0
Завершен
Химки
Мир Российская Премьер-лига|25-й тур
Динамо М
1:1
1-й период
live
Ак Барс
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|25-й тур
18:25, 20 апреля 2025Спорт

«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ и вернулся на второе место в чемпионате

«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ «Химки» и вернулся на второе место в чемпионате
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл подмосковные «Химки» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч на 22-й минуте забил Лусиано Гонду.

«Зенит» набрал 53 очка и вернулся на второе место в чемпионате. От лидирующего «Краснодара», который ранее в 25-м туре обыграл «Ахмат», сине-бело-голубые отстают на два очка.

«Химки» остаются аутсайдером РПЛ. Команда с 23 очками находится на 12-м месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия

    Трамп пообещал сделать США богаче и религиознее

    В Москве разоблачили аферу с подделкой французских инструментов для производства «Ил»

    В США призвали устранить коренные причины конфликта на Украине

    В офисе Зеленского рассказали об участии в переговорах в Лондоне

    108-летний военный моряк раскрыл неожиданный секрет долголетия

    «Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ и вернулся на второе место в чемпионате

    В России отреагировали на возможную попытку прорыва ВСУ под Белгородом

    Лаврова заметили в новой серии набирающего популярность аниме

    Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась в бикини на яхте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости