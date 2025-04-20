Стал известен победитель Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 20 апреля. Вторым к финишу пришел нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, уступивший победителю 2.843 секунды. Тройку сильнейших замкнул представитель Монако Шарль Леклер из Ferrari с отставанием 8,104 секунды.

Пиастри благодаря победе в Саудовской Аравии набрал 99 очков и возглавляет общий зачет чемпионата мира. На втором месте располагается его партнер по команде британец Ландо Норрис с 89 баллами.

Ранее британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации в Ferrari. Гонщик признался, что чувствует себя некомфортно в машине.