Хэмилтон пошутил о необходимости пересадки мозга

Пилот «Формулы-1» Хэмилтон: Нужна пересадка мозга, чтобы освоиться в Ferrari

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации в Ferrari. Его слова передает Racefans.

Гонщик признался, что чувствует себя некомфортно в машине. «Просто не чувствую ее. Чтобы освоиться, мне нужна пересадка мозга», — шутя заявил он.

Хэмилтон присоединился к Ferrari 1 января. Перед этим истек его контракт с Mercedes, за который он выступал с 2013 года. По итогам четырех этапов 2025 года пилот занимает седьмое место в турнирной таблице.

Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Шесть титулов он взял в составе Mercedes, еще один — с McLaren.