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12:00, 20 апреля 2025Спорт

Хэмилтон пошутил о необходимости пересадки мозга

Пилот «Формулы-1» Хэмилтон: Нужна пересадка мозга, чтобы освоиться в Ferrari
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации в Ferrari. Его слова передает Racefans.

Гонщик признался, что чувствует себя некомфортно в машине. «Просто не чувствую ее. Чтобы освоиться, мне нужна пересадка мозга», — шутя заявил он.

Хэмилтон присоединился к Ferrari 1 января. Перед этим истек его контракт с Mercedes, за который он выступал с 2013 года. По итогам четырех этапов 2025 года пилот занимает седьмое место в турнирной таблице.

Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Шесть титулов он взял в составе Mercedes, еще один — с McLaren.

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