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12:33, 1 января 2025Спорт

Хэмилтон присоединился к Ferrari

Гонщик Льюис Хэмилтон присоединился к команде Ferrari
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон. Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Британский гонщик Льюис Хэмилтон присоединился к команде Ferrari. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 1 января истек контракт Хэмилтона с Mercedes. Британец выступал за немецкую команду с 2013 года. В Ferrari его напарником станет Шарль Леклер.

О переходе Хэмилтона из Mercedes в Ferrari стало известно 1 февраля 2024 года. Сообщалось, что в новой команде пилот будет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Британец — семикратный чемпион «Формулы-1». Он шесть раз выигрывал чемпионат в составе Mercedes, еще один титул он взял вместе с McLaren.

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