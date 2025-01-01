Хэмилтон присоединился к Ferrari

Гонщик Льюис Хэмилтон присоединился к команде Ferrari

Британский гонщик Льюис Хэмилтон присоединился к команде Ferrari. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 1 января истек контракт Хэмилтона с Mercedes. Британец выступал за немецкую команду с 2013 года. В Ferrari его напарником станет Шарль Леклер.

О переходе Хэмилтона из Mercedes в Ferrari стало известно 1 февраля 2024 года. Сообщалось, что в новой команде пилот будет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Британец — семикратный чемпион «Формулы-1». Он шесть раз выигрывал чемпионат в составе Mercedes, еще один титул он взял вместе с McLaren.