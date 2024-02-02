Стала известна зарплата Хэмилтона в Ferrari

Гонщик Льюис Хэмилтон будет зарабатывать в Ferrari 50 миллионов евро в год

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет получать в Ferrari 50 миллионов евро в год. Зарплата гонщика стала известна RMC Sport.

По информации источника, по последнему контракту с Mercedes гонщик зарабатывал больше. Отмечается, что его гонорар составлял порядка 60 миллионов евро в год.

О переходе Хэмилтона из Mercedes в Ferrari стало известно 1 февраля. Спортсмен присоединится к новой команде в 2025 году.

Британский пилот представляет Mercedes с 2013 года, в составе команды он шесть раз становился чемпионом «Формулы-1». Еще один титул был завоеван Хэмилтоном вместе с McLaren.