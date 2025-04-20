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08:16, 20 апреля 2025Бывший СССР

Украинская писательница оказалась недовольна русскому языку в Киеве

Украинская писательница Карпа оказалась недовольна русскому языку в Киеве
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская писательница Ирэна Карпа, которая живет во Франции, но часто бывает на Украине, заявила, что недовольна переходу многих жителей Киева на русский язык. Об этом она заявила в интервью «Украинскому Радио».

«У меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это "ждуны". Может они думают, что типа все, Америка нам не поможет, Россия придет и надо усиливать скиллы русского языка», — сказала она. Карпа выразила непонимание, почему украинцы используют русский в бытовой речи, когда происходят боевые действия и атаки со стороны РФ. «Это те люди, которые поняли, что можно больше не притворяться, что я такой патриот и буду делать так, как мне более удобно?» — задалась она вопросом.

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Карпа выразила мнение, что родители на Украине должны разговаривать с детьми на украинском. Она уточнила, что это не вопрос патриотизма. «Просто помните, что когда вы разговариваете с ребенком на украинском, то делаете из него свободного, нормального человека, а не униженного раба. Когда ты перестаешь говорить по-русски, то Россия теряет над тобой власть», — заявила писательница.

Ранее глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак рассказал, что запретить русский язык в украинских школах невозможно, поскольку это нарушает нормы Евросоюза.

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