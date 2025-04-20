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21:45, 20 апреля 2025Мир

В Германии указали на опасность выдвижения Бербок на пост председателя ГА ООН

Focus: Германия может потерять место в Совбезе ООН из-за Бербок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Германия рискует остаться без места в Совбезе (СБ) ООН из-за выдвижения министра иностранных дел Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом пишет издание Focus.

Отмечается, что Германия рассчитывает стать непостоянным членом СБ ООН, однако назначение Бербок главой ГА ООН может лишить ее такой возможности. «Существуют опасения, что Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, которые в конечном итоге имеют решающее значение для голосования», — указывает издание.

Как поясняется в статье, министр имеет репутацию антироссийски и произраильски настроенного политика в ряде африканских, южноамериканских и азиатских стран, что «не всегда хорошо» воспринимается в этих государствах.

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что идея выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН является абсолютным бесстыдством.

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