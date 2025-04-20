В Москве разоблачили аферу с подделкой французских инструментов для производства «Ил»

«Ъ»: Французские инструменты для самолетов «Ил» подменялись на китайские

В Москве разоблачили подделку французских инструментов для производства самолетов «Ил». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на внутренние источники.

Столичная компания «Бамгрупп» поставляла на Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) китайские инструменты под видом французских для ПАО «Ил» (входит в ОАК).

Обман разоблачили сотрудники ФСБ и МВД. По версии следователей, «Бамгрупп» поставляла инструменты с маркировкой французской фирмы Tivoly, которые закупались оптом в Китае по цене «цветного лома».

Как отмечает издание, поставляемые инструменты часто выходили из строя. Однако в ОАК заявили, что инцидент не повлиял на качество продукции, так как все некондиционные материалы были изъяты из производства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба может достигать десятков или сотен миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Европа не намерена в ближайшее время открывать небо для российских самолетов, что препятствует запуску прямого авиасообщения с США. Как сообщил изданию Politico представитель Европейской комиссии (ЕС), пожелавший сохранить анонимность, решение по санкциям против России остается твердым.