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19:00, 18 апреля 2025Путешествия

Европа оказалась не готова открывать небо для российских самолетов

Politico: ЕС срывает планы России по запуску прямого авиасообщения с США
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Европа оказалась не готова открывать небо для российских самолетов, что препятствует запуску прямого авиасообщения с США. Об этом сообщает издание Politico.

Как сообщил изданию представитель Европейской комиссии (ЕС), пожелавший сохранить анонимность, решение по санкциям против России остается твердым, а они также включают к запрет на полеты российских авиакомпании в воздушном пространстве стран Европы.

Кроме того, спикер указал на серьезные проблемы с безопасностью, поскольку у ЕС «нет уверенности в том, что самолеты в России обслуживались надлежащим образом в течение последних трех лет, а это ставит под вопрос летную годность российского флота».

При этом директор консалтинговой компании SIG Aviatio Сандер Старревельд предупредил и о других рисках открытия воздушного пространства для России. Он напомнил, что некоторые самолеты могут быть конфискованы сразу после приземления в Европе, поскольку российские власти в одностороннем порядке приняли решение национализировать арендованные воздушные суда после начала конфликта на Украине.

Ранее российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что возобновление прямого авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами придало бы импульс официальным контактам. На переговорах российских и американских представителей, которые прошли 27 февраля в Стамбуле, Россия предложила восстановить прямое авиасообщение между двумя странами.

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