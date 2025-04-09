В России прокомментировали возможность запуска прямых рейсов с США

Посол РФ Дарчиев: Прямые рейсы с США придали бы импульс официальным контактам

Возобновление прямого авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами придало бы импульс официальным контактам. Возможность запуска прямых рейсов между странами прокомментировал российский посол в США Александр Дарчиев, передает ТАСС.

По словам высокопоставленного дипломата, на консультациях в Стамбуле Москва в практической плоскости поставит перед Вашингтоном вопрос о восстановлении прямого авиасообщения.

Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений, связанных с планами по возобновлению прямых рейсов между Россией и США.

