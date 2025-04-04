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15:53, 4 апреля 2025Путешествия

В США прокомментировали заявление о возобновлении прямых рейсов с Россией

Марк Рубио заявил, что не слышал заявлений об авиасообщении между США и Россией
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений, связанных с планами по возобновлению прямых рейсов между Россией и США. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, кто будет летать, потому что (...) люди под санкциями», — прокомментировал Рубил ситуацию во время выступления в Брюсселе.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения. Он выразил надежду продвинуться в этом вопросе. Также, по словам Дмитриева, посольство РФ и МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов.

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