«Колорадо» разгромил «Даллас», «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне есть в составах 14 из 16 команд-участниц. Первые матчи плей-офф были сыграны в двух парах. «Колорадо Эвеланш» в гостях разгромил «Даллас Старс» — 5:1. «Виннипег Джетс» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:3, в составе блюзменов одна результативная передача у нападающего Павла Бучневича. Он также принял участие в массовой драке за 18 секунд до финальной сирены. По итогам потасовки игроки каждой команды суммарно получили по 50 минут штрафа.

Плей-офф Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз» против «Виннипег Джетс» Фото: Terrence Lee / Reuters

Пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и россияне в составах команд

Всего в плей-офф Кубка Стэнли принимают участие по восемь лучших команд из каждой конференции — Западной и Восточной. Пары были сформированы по итогам регулярного чемпионата НХЛ, который продолжался на протяжении семи месяцев.

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис»;

«Даллас» — «Колорадо»;

«Вегас» — «Миннесота»;

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Восточная конференция

«Вашингтон» — «Монреаль»;

«Каролина» — «Нью-Джерси»;

«Торонто» — «Оттава»;

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

Российских хоккеистов нет только в составах «Торонто» и «Нью-Джерси». Больше всего отечественных игроков в «Каролине» — четверо. Это нападающий Андрей Свечников, защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, а также вратарь Петр Кочетков. Говоря о Никишине стоит отметить, что он весь сезон провел в Континентальной хоккейной лиге, в СКА из Санкт-Петербурга, и прилетел в Северную Америку прямо перед началом плей-офф. Защитник не сыграл ни одного матча за «Каролину» в регулярном чемпионате, поэтому непонятно, рискнет ли тренерский штаб выпускать россиянина на лед на решающей стадии сезона.

Противостояния российских игроков в плей-офф Кубка Стэнли

Серия «Вашингтона» и «Монреаля» примечательна дуэлью 39-летнего капитана столичных Александра Овечкина и 19-летнего новичка канадского клуба Ивана Демидова. Один является легендой мирового хоккея, в прошедшем регулярном чемпионате он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб, второй — восходящая звезда, приехавшая в «Монреаль» прямо под занавес регулярки. Демидов забросил шайбу и отдал голевую передачу в первом же периоде за канадскую команду. Ранее никто в истории «Монреаля» подобного не делал. 19-летний россиянин удостоился стоячих оваций на арене в Монреале.

Это сумасшествие, не так ли? Я чувствую, что меня здесь любят. Просто потрясающе Иван Демидов нападающий «Монреаля»

Еще одна интрига — насколько Овечкин приблизится к рекорду Гретцки по общему количеству шайб за карьеру в НХЛ. Если по числу голов в регулярных чемпионатах россиянин уже обогнал канадца, то с учетом результативных бросков в плей-офф Александр отстает на данный момент на 48 шайб.

Второе российское противостояние ожидает болельщиков в паре «Тампы» и «Флориды». Во-первых, здесь друг против друга сыграют два лучших российских вратаря НХЛ на данный момент — Андрей Василевский и Сергей Бобровский. Голкипер «Флориды» Бобровский является действующим обладателем Кубка Стэнли. В прошлогоднем розыгрыше «Пантерс» на пути к титулу в первом раунде выбили как раз «Тампу». И вот новая встреча этих команд, и снова на самом старте плей-офф.

Во-вторых, интересно посмотреть за дуэлью Бобровского против главной звезды «Тампы» Никиты Кучерова. 31-летний форвард в очередной раз разорвал регулярный чемпионат НХЛ, став лучшим бомбардиром лиги второй сезон подряд и третий раз в карьере. Подобных достижений нет ни у одного россиянина в истории. Кучеров на пару с Василевским уже дважды брал Кубок Стэнли в составе «Тампы», сейчас эта команда снова в числе претендентов на победу.

Кубок Стэнли Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Кто фаворит Кубка Стэнли-2025?

По мнению букмекеров, на успех в Кубке Стэнли примерно с равными шансами претендуют восемь команд из 16. Это «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Флорида», «Каролина», «Вегас», «Тампа» и «Вашингтон». Средние коэффициенты на победу этих команд колеблются в диапазоне от 8.00 до 10.50. Наименьшие шансы у «Нью-Джерси», «Оттавы», «Сент-Луиса» и «Монреаля».

Обладатель трофея определится через два месяца. Розыгрыш Кубка Стэнли стартовал минувшей ночью и продлится до середины июня.