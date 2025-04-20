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10:24, 20 апреля 2025Спорт

Российский хоккеист принял участие в массовой драке в Кубке Стэнли

Российский игрок «Сент-Луиса» Бучневич поучаствовал в массовой драке в НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Павел Бучневич

Павел Бучневич. Фото: Steve Roberts / Reuters

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюс» Павел Бучневич принял участие в массовой драке в Кубке Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в концовке первого матча серии первого раунда с «Виннипег Джетс». Хоккеисты устроили потасовку за 18 секунд до финального свистка. Одним из ее участников был Бучневич, который также отметился результативной передачей. По итогам драки игроки каждой команды суммарно получили по 50 минут штрафа.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега». Счет в серии до четырех побед стал 1-0.

Уроженец Череповца Бучневич выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2016 года. Помимо «Сент-Луиса», он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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