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03:12, 20 апреля 2025Мир

В США рассказали об уловке министров для переубеждения Трампа

WSJ рассказала об уловке министров для переубеждения Трампа
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник смогли поймать момент и переубедить президента США Дональда Трампа по вопросу, который касался масштабных пошлин, сообщает WSJ со ссылкой на источники.

По данным газеты, к Трампу их не подпускал торговый советник президента Питер Наварро, который является сторонником торговой войны. Бессент и Лютник воспользовались моментом, когда Наварро был в другой части Белого дома, и поговорили с американским лидером, который в итоге решил приостановить действие пошлин.

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Уловка министров позволила воспользоваться тем, что Наварро не смог начать спорить и приводить контраргументы. Министры оставались с Трампом, пока тот не объявил о 90-дневной паузе по пошлинам.

Трамп резко поднял импортные пошлины на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки выросли до 20-30 процентов от таможенной стоимости товаров. Однако вскоре глава Белого дома объявил о 90-дневной паузе на пошлины для 75 стран, включая государства Евросоюза (ЕС).

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