В Великобритании призвали Украину приготовиться к территориальным уступкам

Лорд Балф: Украина должна быть готова к территориальным уступкам

Украина должна быть готова к территориальным уступкам, чтобы урегулировать конфликт с Россией. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил член Палаты лордов Великобритании лорд Ричард Балф.

«Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки», — подчеркнул британский парламентарий.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не будут заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые может пойти как Киев, так и Москва. По словам дипломата, это зависит от российских и американских переговорщиков.