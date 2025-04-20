Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:25, 20 апреля 2025Мир

В Великобритании призвали Украину приготовиться к территориальным уступкам

Лорд Балф: Украина должна быть готова к территориальным уступкам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ягодкин \ ТАСС

Украина должна быть готова к территориальным уступкам, чтобы урегулировать конфликт с Россией. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил член Палаты лордов Великобритании лорд Ричард Балф.

«Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки», — подчеркнул британский парламентарий.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не будут заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые может пойти как Киев, так и Москва. По словам дипломата, это зависит от российских и американских переговорщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия

    Умер единственный в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны

    США предложили продлить пасхальное перемирие

    «Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по числу поражений в АПЛ в сезоне

    В Великобритании призвали Украину приготовиться к территориальным уступкам

    В Раде рассказали об ультиматуме США Зеленскому

    Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

    Названы самые популярные у российских туристов направления на майские праздники

    В США призвали заключить прочный мир на Украине после пасхального перемирия

    У мальчика в Белгородской области взорвалась в руках мина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости