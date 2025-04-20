Военкор Коц назвал Зеленского «мастером спорта по переобуванию в воздухе»

Военкор Коц назвал Зеленского мастером по переобуванию в воздухе из-за перемирия

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на объявленное российским лидером Владимиром Путиным пасхального перемирие.

«Зеленский, конечно, мастер спорта международного класса по переобуванию в воздухе... Как одолжение сделал», — сказал он. Коц, ссылаясь на свои источники, заявил, что с украинской стороны они «никакого прекращения огня не замечают».

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

Зеленский в ответ заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.