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11:33, 21 апреля 2025Спорт

Четвертый хоккеист СКА за месяц перешел в клуб НХЛ

Хоккеист Захар Бардаков перешел в клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский нападающий петербургского СКА Захар Бардаков перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение со спортсменом рассчитано на один год. В «Колорадо» пожелали хоккеисту удачи.

Бардаков стал четвертым игроком СКА, перешедшим в апреле в НХЛ. За «Колорадо» он будет выступать вместе с Валерием Ничушкиным и Никитой Прищеповым. Кроме того, состав «Монреаль Канадиенс» пополнил Иван Демидов.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отъезде игроков СКА в НХЛ. Фетисов назвал это неправильным и задался вопросом, как это объяснить болельщикам.

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