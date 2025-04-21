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17:03, 21 апреля 2025Путешествия

Европеец побывал в Северной Корее и пожаловался на заоблачные цены на пиво

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Европейский турист побывал в Северной Корее и пожаловался на заоблачные цены на импортное пиво. Своими впечатлениями он поделился в TikTok, на публикацию обратило внимание издание Express.

Испанский путешественник, известный в соцсетях как Caminante Rojo, отправился в одну из самых закрытых стран мира вскоре после того, как она снова приветствовала туристов после длительного периода изоляции. Во время поездки он восхитился недавно возведенными в Пхеньяне небоскребами, сравнив этот район с более популярными местами отдыха у себя на родине и в Объединенных Арабских Эмиратах.

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«Нас только что привезли на одну из новейших улиц в центре города. Это, безусловно, самая роскошная часть, которую мы видели за время поездки. Почти как в Дубае», — удивился испанец.

Кроме того, группа туристов посетила северокорейский бар. По словам европейца, импортный алкоголь там стоил очень дорого.

«Пиво Delirium за 79 долларов (около 6,4 тысячи рублей)! Не может быть, это безумие! А шестилитровое стоит 629 долларов (около 51 тысячи рублей). Последствия санкций и блокирования страны? Заоблачные цены. Думаю, мы оставим импортное пиво на другой день», — посетовал путешественник.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын открыл новый квартал высокоэтажных жилых домов в Пхеньяне и встретился с будущими новоселами. Глава государства попросил у них прощения за то, что не предоставил новые дома ранее.

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