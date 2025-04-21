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17:48, 21 апреля 2025Ценности

Мать Кайли Дженнер решила заработать на свадьбе дочери с Тимоти Шаламе

L&S: Мать Кайли Дженнер решила показать свадьбу дочери с Шаламе ради заработка
Екатерина Ештокина

Фото: Dave Benett / VF25 / WireImage for Vanity Fair / Getty Images

Американская бизнесвумен Крис Дженнер решила заработать на свадьбе дочери Кайли с актером Тимоти Шаламе. Соответствующий материал публикует Life And Style Magazine.

Собеседник издания, имя которого не раскрывается, рассказал, что мать телезвезды намерена показать свадьбу пары в семейном шоу ради увеличения рейтинга. Он подчеркнул, что Дженнер полна решимости увеличить доход за счет кадров с помолвки и церемонии бракосочетания.

Другой источник заявил, что Дженнер во всем ищут способ заработать. «Для нее все монетизируется по полной программе, в том числе на Рождество. Она следит за цифрами как ястреб, и если что-то не соответствует ее ожиданиям, она вмешивается и меняет, чтобы улучшить ситуацию. Все ее сотрудники и дети должны быть готовы к этому», — отметил он.

В то же время инсайдер уточнил, что сама Кайли не желает показывать свою свадьбу в семейном шоу. По его словам, мать звезды это осознает, однако настаивает на своем.

Ранее в апреле мать Кайли Дженнер поставила условие для брака дочери с Тимоти Шаламе. По словам анонимного источника, 69-летняя мать телезвезды потребовала, чтобы дочь не торопилась и заключила брачный договор с избранником.

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