Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:37, 21 апреля 2025Из жизни

Мужчины выпотрошили чужую свинью ради охотничьего конкурса и спровоцировали протесты

В США мужчины убили чужую домашнюю свинью ради конкурса и попали за решетку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: DEPLANQUE Joel / Shutterstock / Fotodom  

В штате Гавайи, США, двое мужчин решили нечестно выиграть охотничий конкурс и попали за решетку. Об этом пишет Hawaii News Now.

18-летний Джейден Ярнески Маган и 20-летний Крис-Райан Сайто Карино украли домашнюю свинью по кличке Эдди у Сары Хейнс. Они решили использовать чужого питомца для победы в состязании охотников. Юноши выпустили домашнюю свинью в лес и стали преследовать ее с собаками. После они поймали Эдди, выпотрошили его и повесили на дерево. Все это они сняли на видео и опубликовали в социальных сетях под рэп-композицию.

Эти кадры помогли Магану и Карино выиграть 1000 долларов (82 тысячи рублей). Хейнс узнала о судьбе Эдди только после того, как незнакомец прислал ей видео. Она обратилась в полицию. Скоро дело стало резонансным и спровоцировало протесты. Около 30 человек пришли суд с плакатами «Защитите наших домашних животных» и «Нет оправданию жесткому обращению с животными».

Материалы по теме:
Погасший Сатурн Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Погасший СатурнУмер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
23 мая 2020
Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Нашли стрелочникаЛюди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
4 апреля 2018

Мужчины провели день в тюрьме. Магана приговорили к четырем годам условного срока. Карино еще ожидает решения суда. Узнав о приговоре одному из охотников, Хейнс возмутилась. Она не считает наказание соразмерным преступлению. Женщина объяснила, что Эдди был всеобщим любимцем. «Дети могли обнять его. Мы плавали с ним в его бассейне. Он был моим драгоценным домашним питомцем, питомцем-терапевтом для многих», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчину обвинили в жестоком обращении с животными после того, как он скормил курицу аллигатору. Выяснилось, что птица была любимицей всех сотрудников парка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

    Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

    Наемника из Грузии заочно осудят в России

    В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

    Названы приводящие к раку кишечника у молодежи опасные привычки

    Рублю предсказали недолгое укрепление

    Выпуск дешевого электрокара Tesla отложили

    Путин рассказал о контрабанде поставляемого Украине оружия

    На Западе рассказали о праве России ответить на участие США в ударах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости