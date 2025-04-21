Мужчины выпотрошили чужую свинью ради охотничьего конкурса и спровоцировали протесты

В США мужчины убили чужую домашнюю свинью ради конкурса и попали за решетку

В штате Гавайи, США, двое мужчин решили нечестно выиграть охотничий конкурс и попали за решетку. Об этом пишет Hawaii News Now.

18-летний Джейден Ярнески Маган и 20-летний Крис-Райан Сайто Карино украли домашнюю свинью по кличке Эдди у Сары Хейнс. Они решили использовать чужого питомца для победы в состязании охотников. Юноши выпустили домашнюю свинью в лес и стали преследовать ее с собаками. После они поймали Эдди, выпотрошили его и повесили на дерево. Все это они сняли на видео и опубликовали в социальных сетях под рэп-композицию.

Эти кадры помогли Магану и Карино выиграть 1000 долларов (82 тысячи рублей). Хейнс узнала о судьбе Эдди только после того, как незнакомец прислал ей видео. Она обратилась в полицию. Скоро дело стало резонансным и спровоцировало протесты. Около 30 человек пришли суд с плакатами «Защитите наших домашних животных» и «Нет оправданию жесткому обращению с животными».

Мужчины провели день в тюрьме. Магана приговорили к четырем годам условного срока. Карино еще ожидает решения суда. Узнав о приговоре одному из охотников, Хейнс возмутилась. Она не считает наказание соразмерным преступлению. Женщина объяснила, что Эдди был всеобщим любимцем. «Дети могли обнять его. Мы плавали с ним в его бассейне. Он был моим драгоценным домашним питомцем, питомцем-терапевтом для многих», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчину обвинили в жестоком обращении с животными после того, как он скормил курицу аллигатору. Выяснилось, что птица была любимицей всех сотрудников парка.

