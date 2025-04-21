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13:06, 21 апреля 2025Спорт

Названы эффективные советы для приведения себя в форму к лету

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач дала эффективные советы для того, чтобы привести себя в форму к лету. Ее слова приводит Men Today.

Первым советом стал быстрый набор мышечной массы. Отмечается, что быстрый результат дают утяжеления в упражнениях, например, подтягивания с дополнительным весом. Следующий совет — улучшение гибкости тела, так как это поможет повысить эластичность мышц и подвижность суставов.

Далее рекомендовано добавить два-три упражнения с упором на эксцентрическую фазу в каждый тренировочный день. Последний совет — тренировки, направленные на все группы мышц, которые усилят обмен веществ в состоянии покоя в течение 72 часов после выхода из зала.

Ранее тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день. Чтобы сделать низ живота визуально подтянутым, специалист посоветовала делать планку, которая поможет проработать и укрепить кор.

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