Названы эффективные советы для приведения себя в форму к лету

Фитнес-эксперт Ирина Ротач дала эффективные советы для того, чтобы привести себя в форму к лету. Ее слова приводит Men Today.

Первым советом стал быстрый набор мышечной массы. Отмечается, что быстрый результат дают утяжеления в упражнениях, например, подтягивания с дополнительным весом. Следующий совет — улучшение гибкости тела, так как это поможет повысить эластичность мышц и подвижность суставов.

Далее рекомендовано добавить два-три упражнения с упором на эксцентрическую фазу в каждый тренировочный день. Последний совет — тренировки, направленные на все группы мышц, которые усилят обмен веществ в состоянии покоя в течение 72 часов после выхода из зала.

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