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10:28, 21 апреля 2025Культура

Признавшаяся в любви к Бандере Наргиз выступила на русском языке

Поддержавшая ВСУ певица Наргиз продолжила выступать на русском языке в США
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Узбекская певица, звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова продолжает исполнять песни на русском языке. Видео с концерта артистки опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На видео Наргиз обращается к зрителям на русском языке и поет, набросив на плечи украинский флаг. Сообщается, что выступление состоялось в одном из городов США.

В 2022 году Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу специальной военной операции (СВО). Певица признавалась, что восхищается президентом Украины Владимиром Зеленским и спонсирует Вооруженные силы страны (ВСУ). Артистка также назвала лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру своим любимым героем, а позже сделала татуировку с его портретом.

В 2024 году Наргиз заявила, что отреклась от Узбекистана, а своей новой родиной считает США и Израиль.

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