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14:33, 21 апреля 2025Спорт

Шлеменко сразится с чемпионом по кулачным боям

Боец MMA Шлеменко проведет поединок против Белаза на турнире RCC 22
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gregory Payan / AP

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко проведет поединок против чемпиона по кулачным боям белоруса Владислава Белаза на турнире RCC 22. Об этом сообщается на сайте организаторов Russian Cagefighting Championship (RCC).

Турнир пройдет на стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Поединок состоится 31 мая.

Всего в активе 40-летнего Шлеменко 66 побед, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. Белаз дебютировал в RCC в боях на голых кулаках в 2024 году. На его счету три победы под эгидой промоушена.

Ранее Шлеменко связал алкоголизм в России со смертью главы правительства СССР Иосифа Сталина. Спортсмен заявил, что после Великой Отечественной войны СССР был самой непьющей страной, однако затем политика изменилась.

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