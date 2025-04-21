Студентка списала симптомы опухоли мозга на плохое качество интернета

Daily Mirror: Студентка перепутала симптомы опухоли мозга с плохим интернетом

Студентка из Великобритании Лорен Фримен несколько месяцев игнорировала симптом опухоли мозга, списав его на плохое качество интернета. Историю пациентки с опасным заболеванием опубликовала газета Daily Mirror.

22-летняя Фримен рассказала, что не замечала странностей в своем поведении: она заканчивала учебу в университете, думала о карьере и каждый день разговаривала по видеосвязи с молодым человеком. По ее словам, он первым и забил тревогу, обратив внимание на то, что она время от времени замирала и как будто отключалась. Однако девушка не отнеслась к словам возлюбленного серьезно и объяснила происходящее плохим качеством интернет-соединения.

Лорен вспоминает, что забеспокоилась, когда ее парень заявил, что при личных встречах она тоже «зависает». Тогда студентка рассказала о симптомах родителям, и они записали ее к врачу и на МРТ, где в мозге девушки обнаружилась доброкачественная опухоль. По ее словам, врачи выписали лекарства, которые помогают контролировать рост образования, но время от времени симптомы болезни вновь появляются в виде приступов мигрени, эпизодов дежавю и припадков.

Несмотря на заболевание, Лорен утверждает, что живет нормальной жизнью. Теперь она мечтает использовать свой опыт, чтобы привлечь внимание к необходимости исследовать опухоли мозга.

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