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21:36, 21 апреля 2025Мир

В Белом доме опровергли сообщения о поиске нового главы Пентагона

В Белом доме назвали данные о поиске кандидата для замены главы Пентагона фейком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Белый дом в понедельник, 22 апреля, опроверг сообщения в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сказано в комментарии на странице Белого дома в соцсети X.

Ранее издание NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника проинформировало, что Белый дом на фоне скандалов с главой минобороны Соединенных Штатов начал поиск нового кандидата на этот пост.

«Неверно. Фейковые новости!» — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что активисты Демпартии США потребовали отставки Пита Хегсета из-за появления сообщений в СМИ о том, что он отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) в чат мессенджера Signal, в котором состояли его близкие.

При этом позже помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг факт нового скандала с мессенджером, отметив, что ни в одном чате Signal не было никакой секретной информации.

В свою очередь, бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что глава Пентагона вряд ли надолго задержится на своей должности, в ведомстве царит «тотальный хаос». По его словам, хаос в ведомстве был вызван массовыми увольнениями и скандалами с утечкой секретной информации.

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