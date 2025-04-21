В Италии отменили футбольные матчи из-за смерти Папы Римского

Матчи чемпионата Италии по футболу отменили из-за смерти Папы Римского

Матчи чемпионата Италии по футболу отменили из-за смерти Папы Римского Франциска. Об этом сообщается на сайте турнира.

Встречи не состоятся 21 апреля. В этот день друг с другом должны были сыграть «Торино» и «Удинезе», «Кальяри» и «Фиорентина», «Дженоа» и «Лацио», а также «Парма» и «Ювентус».

Ранее 21 апреля Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. Сообщение об уходе понтифика из жизни было официально подтверждено префектом дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардиналом Кевином Фарреллом.

Франциск был избран понтификом в 2013 году в связи с решением его предшественника Папы Римского Бенедикта XVI сложить с себя полномочия из-за проблем со здоровьем. Он стал первым в истории Ватикана латиноамериканцем во главе Римско-католической церкви. Франциск был болельщиком аргентинского клуба «Сан-Лоренсо».