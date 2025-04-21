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11:29, 21 апреля 2025Россия

В России письма детей бойцам СВО выбросили на помойку

В Нижегородской области письма детей участникам СВО нашли на помойке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / YouTube

В Нижегородской области письма детей участникам СВО нашли на помойке. Об этом сообщает YouTube-канал «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

Одно из писем написано первокурсницей нижегородского строительного техникума. В нем девочка выражает поддержку бойцам. Помимо писем, видны новогодние открытки.

Замглавы техникума Дарья Коробкова, которой показали письма, не смогла прокомментировать ситуацию. «Мы в шоке, честно говоря», — сказала она. Директор учреждения Галина Шабаева заявила, что не видела писем. Когда корреспондент показала ей несколько из них, женщина не изменила своей позиции. «Эти письма мне должен показать мой учредитель — Министерство образования и науки Нижегородской области», — сказала она. Она напомнила журналистам о возможности самостоятельно выяснить детали случившегося и посоветовала им обратиться в пресс-службу министерства.

Российские бойцы в зоне СВО ценят письма, которые отправляют им дети. Так, ранее на теле одного из солдат нашли письмо с просьбой 14-летней девочки. Школьница пожелала бойцу возвращения домой и дополнила сообщение рисунком.

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