В России рассказали о будущей войне с Европой

Эксперт Киселев: Запад на Украине апробирует будущую войну дронов

Запад на Украине апробирует будущую войну дронов, которые в перспективе вытеснят на второй план многие образцы традиционной техники, в частности, боевые машины пехоты (БПМ). О возможности будущей войны ТАСС рассказал российский эксперт Василий Киселев.

«Запад осознает, что впереди будущие войны, которые будут основаны на беспилотных системах, способных работать на земле, в воздухе, на воде и под водой и перекрывать возможности, используемые сегодня», — сказал специалист.

По его словам, в будущих конфликтах использование танков и БМП перестанет играть первостепенную роль, а ушедшие на второй план машины могут применяться, в частности, для создания блокпостов и других укреплений.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что армия США анонсировала создание первого человеко-машинного формирования Human Machine Integrated Formation (HMIF) в 2027 году.

Также в апреле портал Defense One рассказал о том, как глава Космического командования Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг заявил о необходимости США разместить оружие в космосе.