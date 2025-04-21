В России спасли запутавшихся в рыбацком ставнике дельфинов

У берегов территории Сириус спасли запутавшихся в рыбацком ставнике дельфинов

В России спасли дельфинов, которые запутались в рыбацком ставнике. Об этом сообщили в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа» в Telegram.

О том, что животным нужна помощь, сотрудникам центра сообщили очевидцы. Дельфинов заметили в Черном море у берегов федеральной территории Сириус. Рыболовная бригада отреагировала на запрос и вышла в море, чтобы освободить азовок.

Уточняется, что орудия лова рыбы не несут опасности для взрослых и опытных китообразных, поскольку они могут дышать и плавать, не повреждая плавники. Однако молодые или стрессующие дельфины могут запутаться в неводе.

Ранее в апреле ледокол спас рыбака с острым аппендицитом. Один из членов экипажа промыслового судна почувствовал себя плохо во время рейса. Судовой врач заподозрил у мужчины острый аппендицит, ему срочно требовалась помощь.