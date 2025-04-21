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15:23, 21 апреля 2025Моя страна

Ледокол спас рыбака с острым аппендицитом

Камчатского рыбака с острым аппендицитом спасли с помощью ледокола
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Павел Львов / РИА Новости

У берегов Магадана ледокол подобрал камчатского рыбака с острым аппендицитом и спас его жизнь. Об этом сообщает портал «Рыбак Камчатки».

Один из членов экипажа промыслового судна почувствовал себя плохо во время рейса. Судовой врач заподозрил у мужчины острый аппендицит, ему срочно требовалась помощь. Однако в тот момент судно находилось примерно в 130 километрах от берега и не могло вернуться к нему из-за льда.

Экипаж сообщил о бедственном положении в Магаданский территориальный центр медицины катастроф и региональное управление МЧС. Тем не менее и там в эвакуации отказали. У центра медицины катастроф не было лебедки для вертолета, в МЧС же отказ объяснили сложными погодными условиями.

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Тогда помочь больному рыбаку решили на ледоколе «Москва», находившемся неподалеку. Он забрал моряка с судна и доставил его в Магадан. В городе мужчину экстренно госпитализировали, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Позднее владельцу судна, на котором оказался рыбак с аппендицитом, выставили счет за эвакуацию. Он должен заплатить почти семь миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейский спас многодетную семью из горящего дома. Никто из жителей дома не пострадал.

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