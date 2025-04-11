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13:03, 11 апреля 2025Моя страна

Полицейский в Иркутской области спас из горящего дома трех детей

В Иркутской области полицейский помог эвакуировать трех детей из горящего дома
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «ЧП Иркутск | Новости»

В Иркутской области полицейский спас многодетную семью из горящего дома. Об этом сообщается на странице регионального ГУ МВД России во «ВКонтакте».

Ранним утром лейтенант полиции Игорь Сиденов возвращался в отдел с очередного вызова. Проезжая по улице Свердлова в поселке Оса, он заметил пожар на территории одного из частных домов. Правоохранитель начал стучать по металлическому забору, чтобы разбудить хозяев. На звуки откликнулась женщина, которая пояснила, что возгорание произошло на летней кухне, где она накануне включила обогреватель. Она сразу же бросилась будить трех детей, которые в это время спали в доме, а Сиденов вызвал на место экстренные службы.

За считаные минуты огонь перекинулся на веранду дома и заблокировал выход из него. Полицейский попытался проникнуть в жилище, но не смог найти дверь из-за дыма. Тогда он решил разбить окно, а женщина изнутри сняла раму, передала Сиденову детей, а потом с его помощью эвакуировалась сама.

Вскоре прибывшие на место пожарные потушили огонь. Никто из жителей дома не пострадал. Россиянка от всей души поблагодарила полицейского за спасение.

Ранее пес из поселка в Красноярском крае спас хозяев от пожара. Питомец вовремя поднял тревогу и лаем разбудил жителей частного дома.

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