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11:12, 21 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о готовности Киева отказаться территорий ради мира

Депутат Чепа: Зеленский в вопросе территорий поступит, как скажут в НАТО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Для президента Украины Владимира Зеленского политическое признание любых территорий сегодня означает отход от всего того, что он заявлял, пытаясь воздействовать на националистов, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отказ от остальных регионов будет решенным вопросом, если президента Украины Владимира Зеленского заставят признать Крым российским. Также он предположил, что сейчас Москва и Киев находятся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия.

Чепа считает, что Зеленский будет поступать так, как ему будут говорить старшие товарищи — НАТО. При этом он отметил, что у западных лидеров мнение о завершении конфликта не однозначное, поэтому украинский президент пользуется этой ситуацией, чтобы оттянуть решение.

«В любом случае он поступит так, как скажут американцы. Будет установка признать Крым, а если этого не случится, то все дальнейшие разговоры о мирном договоре останутся под вопросом», — рассказал парламентарий.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признать Крым российской территорией. Признание полуострова может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине.

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